Петербуржцам рассказали, почему не у всех ловит интернет в метро

Связь в тоннелях Фрунзенско-Приморской линии, а также в тоннелях между "Беговой", "Зенитом" и "Приморской" есть только у пользователей Tele2.

В петербургском метро полностью провели интернет, но выяснилось, что наличие инфраструктуры не означает наличие связи. В тоннелях завершилось техническое оснащение, однако это лишь первый этап работ. Говорить о мобильной связи в тоннелях для большинства пассажиров пока не приходится. Об этом пишут "Невские новости".

Связь в тоннелях Фрунзенско-Приморской линии, а также в тоннелях между "Беговой", "Зенитом" и "Приморской" есть только у пользователей Tele2. Этот оператор прокладывал там инфраструктуру. Остальным придется подождать, пока договорятся между собой мобильные компании, сколько — неизвестно.

Сеть в петербургской подземке запускается в рамках совместного проекта мобильных операторов по обеспечению метрополитена 4G-интернетом и голосовой связью на всех линиях.

Фото: Piter.tv

