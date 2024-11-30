Петербуржцам рассказали, почему метеозависимые хуже чувствуют себя во время магнитных бурь

Метеозависимые хуже чувствуют себя во время магнитных бурь.

В Петербурге профессор Высшей школы биомедицинских систем и технологий Политеха Марина Карпенко прокомментировала влияние магнитных бурь на здоровье. По ее словам, крупные исследования с участием людей не проводились, однако биофизические эксперименты на животных показывают заметные изменения.

В ходе опытов с крысами установлено, что во время магнитных возмущений увеличивается вязкость крови. Это может замедлять кровоток и вызывать гипоксию, что особенно опасно для мозга. Также были зафиксированы изменения чувствительности сосудистых рецепторов, что приводит к колебаниям артериального давления, пишет Фонтанка.

Карпенко отметила, что здоровые люди обычно не ощущают слабое воздействие магнитных бурь. Однако у пациентов с хроническими заболеваниями — например, сахарным диабетом или нарушениями работы сосудов — такие изменения могут усугублять состояние и повышать риск осложнений.

Эксперт подчеркнула, что влияние магнитных бурь нельзя рассматривать как мистику.

