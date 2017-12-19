Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Петербуржцев просят относить новогодние елки в специальные места, чтобы помочь диким животным
Сегодня, 8:08
0
lesjasap
331

Петербуржцев просят относить новогодние елки в специальные места, чтобы помочь диким животным

0
 
 

Центр помощи диким животным просит петербуржцев не относить елки на помойки, а отдать специалистам.

Петербуржцам рассказали, куда относить новогодние елки после праздников. Специалисты из центра помощи диких животных “Велес” просят отдать ставшие ненужными срубленные деревья на корм  другие нужны диких животных.
 
Сотрудники организации просят не оставлять хвойные растения на помойках Петербурга, а довезти их до заранее определенного места в вашем районе. Акция по сбору елок пройдет с 12 до 14 часов 20 января. Точный адрес сбора будет указан после 10 января в группе “Елки, Палки, Пять Бизонов” в социальной сети “Вконтакте”. 
 
Известно, что деревья отвезут на переработку, после чего из них сделают специальную щепу, которая необходима для диких животных в качестве подстилки. В частности, ее “отдадут” гималайским медведям, которые сейчас находятся в центре “Велес”. Также щепа подойдет для подкормки в конюшни и приюты для животных. 
Теги: акция , бизоны , велес , гималайские медведи , дикие животные , новогодние праздники , новогодняя ель , приюты , центр помощи
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5