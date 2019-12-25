Петербуржцам рассказали, когда будет благоустроена площадь Европы

Собственником территории является ГК "Терра Нова".

В среду, 2 декабря, петербуржцам рассказали о благоустройстве площади Европы. Местная жительница задала соответствующий вопрос на официальной страничке губернатора Александра Беглова в соцсети "ВКонтакте". Горожанка поинтересовалась у губернатора, когда благоустроят площадь Европы и построят улицу Вадима Шефнера.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры заявили, что проектная документация по благоустройству улицы Вадима Шефнера уже разрабатывается. Ориентировочный срок завершения работ — третий квартал 2022 года.

При этом благоустроить площадь Европы пока не представляется возможным, т.к. территория является собственностью ГК "Терра Нова".

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Фото:скриншот: vk.com / Сделай район лучше