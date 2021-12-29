Петербуржцам рассказали, какие продукты необходимы организму зимой

Витамины можно найти в сезонных фруктах и овощах.

В петербургском Управлении Роспотребнадзора напомнили, на какие продукты стоит обратить внимание в январе. Отмечается, что в этот период мы словно находимся в состоянии зимней спячки, а организм находится в уставшем состоянии после новогодних застолий.

В зимний период необходимо поддерживать свой организм с помощью полноценного питания. Один из самых ценных продуктов — это капуста. Полезна будет и белокочанная, и краснокочанная, и пекинская, и брюссельская, и брокколи.

Также в Роспотребнадзоре советуют не игнорировать морковь. Она должна быть твердой и упругой, но не слишком бледной. В ведомстве рассказали, что идеальная сочная морковка для салата имеет закругленный носик. Остроносая подойдет для супов и рагу.

Также в январе на первый план выходят картофель, лук, редка и свекла. В списке также есть тыква, которая не теряет витаминов при хранении. Так как большинство томатов в зимний период безвкусны, лучше использовать черри или пить томатный сок и добавлять в пищу консервированные помидоры.

Самые зимние фрукты — это цитрусовые: апельсины, мандарины, лимоны, лаймы, свити, помело и грейпфруты.

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