Петербуржцам рассказали, как содержать свою кухню в чистоте

Это позволит избежать распространения инфекционных заболеваний.

Роспотребнадзор по Петербургу дал рекомендации по тому, как сделать кухню чистой и безопасной. Они были опубликованы на сайте ведомства. Гражданам напомнили, что пренебрежение требованиями гигиены приводит к возникновению и распространению инфекционных заболеваний.

Протирать все выключатели, дверцы, ручки шкафов и холодильника стоит не реже 1 раза в неделю.

Вентили кранов нужно промывать после каждого приготовления пищи, связанного с обработкой корнеплодов, яиц, сырого мяса, птицы, рыбы, ведь на их поверхности могут находиться возбудители таких кишечных инфекций, как сальмонеллез, дизентерия, гепатита А, возбудители вирусных инфекций.

Для разделки разных видов продуктов нужно использовать разные доски и ножи. Мыть кухонный инвентарь нужно после каждого использования. Разделочные доски должны быть без трещин, заусенец, так как там может скапливаться грязь.

Кухонные полотенца рекомендуется менять ежедневно.

Для первичной обработки продуктов на кухне используйте отдельные щетки для мытья корнеплодов и отдельные губки для обработки раковин. На дне и стенках раковины могут находиться возбудители болезней. Не забывайте промывать пробку и сетчатый фильтр или пластмассовую решетку.

Для мытья посуды не рекомендуется использовать губки и металлические мочалки. Пластмассовые ершики и щетки нужно промыть в горячей воде с добавлением моющих средств, после чего промыть их в проточной воде. Храниться они должны в специально выделенном месте. Менять губки рекомендуется не реже 1 раза в неделю.

В Роспотребнадзоре советуют приучаться к сортировке мусора, а также мыть мусорное ведро с добавлением дезинфицирующих средств.

Все поверхности холодильника, плиты, СВЧ-печи, вытяжки, должны быть чистыми без грязных подтеков и остатков пищи.

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