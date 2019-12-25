Онлайн-посетители узнают историю строительства здания Нового Эрмитажа и о правилах его посещения в XIX веке.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что петербуржцам проведут онлайн-экскурсию по Новому Эрмитажу. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Петербуржцам покажут в режиме онлайн Новый Эрмитаж, который является первым зданием, где разместили художественные коллекции музея. Для его строительства Николай I пригласил немецкого зодчего Лео фон Кленце.

Пользователи увидят на экскурсии интерьеры, которые сохранились до нашего времени. Также работники музея расскажут историю строительства здания Нового Эрмитажа.

Ранее мы сообщали о том, что навигацию в Петербурге планируют открыть с 29 июня.

Фото:Piter.TV