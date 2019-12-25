В этом году петербургский метрополитен не будет работать в ночь с 31 декабря на 1 января.

В Северной столице петербуржцам предложили пересесть на велосипеды в новогоднюю ночь. Городской метрополитен не будет работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Также Комитет по транспорту отменил в новогоднюю ночь курсирование ночных автобусов.

Соответствующими мерами власти Петербурга намерены сдержать распространение коронавирусной инфекции. При этом представители велосообщества предложили горожанам пересесть в новогоднюю ночь на велосипеды.

Такая поездка будет бесплатной. Эксперты заявили, что новогодняя велопрогулка намного безопаснее, чем передвигаться по городу компанией пешком или сидеть в помещении.

Ранее мы сообщали о том, что ряд кафе и ресторанов смогут работать вопреки запретам Смольного.

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