Ряд кафе и ресторанов смогут работать вопреки запретам Смольного

Рождественская ярмарка будет работать в Петербурге с 19 декабря по 10 января.

В Петербурге ряд общественных заведений получили разрешение на работу в новогодние праздники. Об этом сообщают "Невские новости".

Так, в Северной столице будет работать рождественская ярмарка. Горожане могут её посетить с 19 по 10 января. Она по-традиции пройдет на Манежной площади и Малой Садовой улицах. Сейчас специалисты завершают монтаж. В этом году из-за пандемии на ярмарке не будет катка и карусели. Также организаторы не могут ежедневно принимать не более 2,2 тыс. посетителей.

Ранее мы сообщали о том, что вес главной новогодней ёлки на Дворцовой площади достигает 12 тонн. После праздников её планируют распилить и сделать из неё сувенирные поделки.

Фото: Piter.TV