Петербуржцам предлагают заработать на уборке снега

Для этого нужно зафиксировать убранную территорию на фото, умножить очищенные метры на 39 рублей 97 копеек и выставить счёт.

В Петербурге запустили флешмоб "39 рублей 97 копеек" по уборке снега. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Екатерингофского муниципального округа Олег Смакотин.

Отметим, что именно такая сумма предусмотрена для уборки одного квадратного метра тротуара. Старт флешмобу дали депутаты муниципального совета и сотрудники администрации округа "Екатерингоф", которые очистили тротуары.

"Так что, очистив от снега тротуар перед своим домом, вы можете не только навести порядок, но и немного пополнить свой бюджет" - говорится в публикации.

Чтобы получить вознаграждение, нужно зафиксировать убранную территорию на фото, умножить очищенные метры на 39 рублей 97 копеек и выставить счёт ГУДП "Центр".

Видео: Instagram/smakotin2019