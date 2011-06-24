Петербуржцам предлагают бесплатно отправить книжные посылки с Дворцовой площади

Почту можно найти по голубому торшеру, который установили на Дворцовой площади.

С 19 по 22 мая на Дворцовой площади будет работать "Литературная почта". В этот период горожане смогут отправить открытки и книги в любую точку страны. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник", который и стал вместе с "Почтой России" организатором проекта.

Отметим, что открытки были созданы на основе детских рисунков, которые победили в конкурсе "Петербургского дневника". Отправить сувениры петербуржцы смогут с 19 мая с 11:00 до 19:00, а также 20 и 21 мая с 15:00 до 19:00 и 22 мая с 12:00 до 16:00. Отметим, что книжные посылки принимают в другие часы. Так, все желающие смогут принести литературу 19 мая с 15:00 до 17:00 и 21 мая с 13:00 до 15:00. Почту можно обнаружить по голубому торшеру, который установили на Дворцовой площади.

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