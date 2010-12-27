Автомобилисты Петербурга пересядут на велосипеды

Организаторы подготовили для участников многочисленные бонусы.

В пятницу, 18 мая, в Санкт-Петербурге состоится акция "На работу на велосипеде". Автомобилистов, пересевших на велосипеды, будут ждать угощения и подарки.

Суть акции достаточно проста- оставляешь машину на стоянке, а сам достаешь из кладовки или просишь у друзей велосипед. Чтобы привлечь людей к полезному флешмобу, организаторы приготовили сюрпризы. По городу будут работать "энергетические точки", где велосипедисты смогут подкрепиться едой и напитками, получить скидки и сувениры.

В рамках проекта можно самим организовать энергетический пункт. Карту с точками отдыха можно посмотреть на официальном сайте акции: bike2work.ru/spb

Фото: ВКонтакте / btwspb