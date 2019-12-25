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В пятницу в Петербурге пройдет акция "На работу на велосипеде"
Сегодня, 14:23
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В пятницу в Петербурге пройдет акция "На работу на велосипеде"

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Стать участником можно в любое время из любой точки.

В пятницу, 21 мая, в Петербурге и Ленобласти в 20-й раз пройдет всероссийская акция "На работу на велосипеде". Ее проводят три раза в год. 

Организаторы хотят показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно. Суть акции заключается в том, чтобы завтра вместо общественного транспорта использовать велосипед. Планируется, что в ней примут участие 2 тыс. человек. Как и всегда, в течение дня будут проводиться мероприятия в нескольких популярных общественных пространствах — Севкабель Порт, Никольских рядах, Футура бар, Branch Garage. На "энергетических" точках велосипедистов ждут конкурсы и подарки. Для того, чтобы стать официальным участников, нужно зарегистрироваться на сайте. 

В акции примут участие сотрудники администрации Петербурга. 

22 мая состоится ночной велопробег. 

Фото: Piter.TV

Теги: акция, велосипед, на работу на велосипеде
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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