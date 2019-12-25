В Петербурге 22 мая состоится ночной велопробег

Маршрут составляет 12 километров.

В Петербурге 22 мая во время "Ночи музеев" состоится велопробег. Мероприятие проведут Северо-западная ассоциация развития велосипедной и пешеходной Инфраструктуры "Пошли-поехали", Октябрьская железная дорога и Музей железных дорог России.

Маршрут составляет 12 километров, он пройдет от Финляндского вокзала до Музея железных дорог России (Балтийский вокзал) через главные железнодорожные вокзалы Петербурга. Участники смогут не только насладиться поездкой на велосипеде по ночному Петербургу, но и познакомиться с историей железных дорог России: ОЖД подарит всем зарегистрировавшимся участникам велопробега сертификаты на посещения Музея РЖД.

Ассоциация "Пошли-поехали" хочет показать этим мероприятием, что велосипед как городской транспорт может отлично сочетаться с поездками на железнодорожном транспорте.

К участию приглашаются все желающие. Мероприятие бесплатное, но необходима регистрация: https://poshlipoehali.timepad.ru/event/1643607/. Велопробег проводится при поддержке Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В этом году традиционная акция "Ночь музеев" пройдёт в офлайн-режиме.

Фото: pixabay