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Главный синоптик Петербурга пообещал теплые и снежные выходные
Сегодня, 14:09
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Alena_Zinovieva

Главный синоптик Петербурга пообещал теплые и снежные выходные

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В субботу днем ожидается +1…+3, в воскресенье будет +2…+4.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на выходных. По словам специалиста, в субботу и воскресенье в Северной столице установится положительная температура. 19 декабря пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, в воскресенье осадков не ожидается. Об этом пишут "Невские Новости".

Температура воздуха в субботу составит +1…+3, в воскресенье будет +2…+4 градусов. Положительные значения сохранятся в городе на Неве только пару дней. После ветер усилится до 3-8 м/с, и в Петербурге вновь похолодает.

Ранее Вильфанд предупредил о похолодании на европейской территории России.

Фото: pixabay.com

Теги: александр колесов, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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