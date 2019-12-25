Главный синоптик Петербурга пообещал теплые и снежные выходные

В субботу днем ожидается +1…+3, в воскресенье будет +2…+4.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на выходных. По словам специалиста, в субботу и воскресенье в Северной столице установится положительная температура. 19 декабря пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, в воскресенье осадков не ожидается. Об этом пишут "Невские Новости".

Температура воздуха в субботу составит +1…+3, в воскресенье будет +2…+4 градусов. Положительные значения сохранятся в городе на Неве только пару дней. После ветер усилится до 3-8 м/с, и в Петербурге вновь похолодает.

Ранее Вильфанд предупредил о похолодании на европейской территории России.

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