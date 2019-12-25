По его словам, ночью температура на европейской части страны составит от -3, -8.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании на европейской территории России с 21 декабря. С начала недели температура будет постепенно снижаться.

Вильфанд отметил, что до конца недели в Москве сохранится погода выше нормы — в районе нуля градусов днём.

Начиная с понедельника будет умеренное понижение температуры. Роман Вильфанд, научный руководитель Гирдрометцентра

По его словам, ночью температура на европейской части страны составит от -3, -8, днем во вторник -6, -11. Днем воздух немного прогреется - до -2, -4.

Ранее петербуржцев предупредили о сложной обстановке на дорогах 18 декабря.