Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании на европейской территории России с 21 декабря. С начала недели температура будет постепенно снижаться.
Вильфанд отметил, что до конца недели в Москве сохранится погода выше нормы — в районе нуля градусов днём.
Начиная с понедельника будет умеренное понижение температуры.
Роман Вильфанд, научный руководитель Гирдрометцентра
По его словам, ночью температура на европейской части страны составит от -3, -8, днем во вторник -6, -11. Днем воздух немного прогреется - до -2, -4.
Ранее петербуржцев предупредили о сложной обстановке на дорогах 18 декабря.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все