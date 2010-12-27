Петербуржцам рассказали, как одевались машинисты в начале XX века

Форма железнодорожников в ту пору была универсальной.

В Музее железных дорог России прошла выставка, приуроченная к 115-летию Витебского вокзала. Посетителям экспозиции, в частности, рассказали, какую форму носили машинисты и контролеры в начале XX века.

На выставке было представлено более 60 образцов формы железнодорожников рубежа XIX–XX веков. Жители и гости города могли увидеть мундиры, фуражки, кители и шинели того времени.

Организаторы отметили, что подлинных костюмов не сохранилось. В течение 15 лет над коллекцией трудились реконструкторы московского общества "Северный вокзал". Они смогли воссоздать каждую деталь униформы от стежков и материалов до обуви и аксессуаров.

Уточняется, что форма железнодорожников была универсальной. Женские костюмы шились по мужским лекалам. Однако девушки все равно приталивали свои мундиры.

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Фото: rzd-museum.ru