Петербуржцам показали, как будет выглядеть новый аэропорт в Левашово

Пропускная способность нового аэровокзального комплекса будет небольшой, 250 человек в час, это вчетверо меньше, чем в Пулково.

Петербуржцам показали, как будет выглядеть второй аэропорт на аэродроме Левашово. Проект реконструкции аэродрома создала архитектурная мастерская Ingmar Architect. Сейчас аэропорт находится в ведении Минобороны РФ.

Пропускная способность нового аэровокзального комплекса будет небольшой, 250 человек в час, это вчетверо меньше, чем в Пулково. Пилотов на взлетной полосе в 2,6 км будет ориентировать при маневрах "суперграфика" со следами покрышек самолетов. Над декоративным бассейном с водой установят Земной шар, вокруг него сделают круговое движение транспорта. Реконструкцию финансирует ПАО "Газпром".

Рассмотреть проект детальнее можно будет с 23 по 27 ноября 2022 года в Российском этнографическом музее на VIII биеннале "Архитектура Петербурга".

Фото: Ingmar Architect