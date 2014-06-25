Роспотребнадзор дал петербуржцам советы по озеленению квартир

Специалисты рекомендуют неприхотливые растения, которые эффективно справляются с очисткой воздуха в городских условиях.

Создать здоровую атмосферу и очистить воздух в городской квартире помогут комнатные растения. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назвали пять видов зеленых помощников, которые не только украшают интерьер, но и эффективно борются с загрязнениями.

В список самых полезных и неприхотливых растений вошли несколько расстений. Хлорофитум: чемпион по поглощению формальдегида и угарного газа, а также отлично увлажняет воздух. Сансевиерия ("Тещин язык"): известна своей способностью производить большое количество кислорода и поглощать вредные вещества, выделяемые мебелью и строительными материалами. Спатифиллум ("Женское счастье"): не только радует цветением, но и эффективно очищает воздух от плесневых спор и летучих химических соединений. Фикус Бенджамина: отлично фильтрует воздух, собирая пыль и нейтрализуя такие загрязнители, как аммиак и формальдегид. Алоэ Вера: помимо своих известных лекарственных свойств, это растение активно поглощает формальдегид и выделяет фитонциды.

Как отмечают эксперты, для комплексного эффекта важно не только озеленение, но и поддержание базовой гигиены жилья. Для свежего воздуха в квартире следует периодически проветривать помещения, убирать пыль и использовать воздухоочистители со специальными фильтрами.

Фото: unsplash