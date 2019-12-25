Петербуржцам официально утвердили даты сезонов для расчёта гарантий на товары

В городе определили, когда наступают сезоны.

В Петербурге депутаты единогласно поддержали обновлённую редакцию закона об установлении сроков наступления сезонов, не меняя сами даты, но приводя документ в соответствие с федеральными нормами. Источник: Заксобрание Петербурга.

По данным парламентариев, в действующем порядке по-прежнему закреплено, что зима начинается 5 декабря, весна — 17 марта, лето — 2 июня, а осень — 12 сентября. Эти даты используются для расчёта гарантийных сроков сезонных товаров, включая обувь и одежду, поскольку период предъявления требований по браку начинается с момента наступления сезона, а не с даты покупки.

На заседании пояснили, что поправки касаются исключительно продавцов сезонной продукции и отражают изменения федерального законодательства. Права потребителей остаются прежними, меняются только технические формулировки в документе.

Депутаты подчеркнули, что такие нормы появились ещё в 1997 году по просьбам торговцев обувью, которым требовалось единообразное правило расчёта гарантий.

Фото: Piter.TV