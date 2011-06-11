Петербуржцам объяснили, как общаться с незрячими людьми

Стоит избегать неопределённых фраз, связанных с расстоянием, и озвучивать собеседнику свои жесты.

В преддверии Международного дня слепых 13 ноября петербуржцам дали советы по правильному общению с незрячими людьми. Рекомендации представил телеканал "Санкт-Петербург".

Так, при объяснении расстояния со слепыми и слабовидящими людьми не стоит употреблять фразы "Вам сюда" и "Буквально в двух шагах". Лучше быть конкретнее и сказать, например, "Через 20 метров".

Чтобы стать проводником во время разговора, необходимо аккуратно взять человека за плечо и сообщать ему о препятствиях по ходу движения. При этом стоит озвучивать все свои жесты.

Также эксперты отмечают, что не стоит делать резких движений, например, тянуть слепого человека за собой или трогать его трость. Кроме того, неэтично спрашивать о причинах, по которым собеседник потерял зрение.

Ранее мы сообщили о том, что выставка тактильных картин откроется в Петербурге 11 ноября.

Фото: ВКонтакте / Библиотека для слепых и слабовидящих, СПб