Петербуржцам назвали продукты от низкого давления

Зачастую гипотоники не принимают никаких лекарственных препаратов для повышения давления.

Гипотония — пониженное давление. В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, что нужно есть, чтобы повысить давление. Врачи рекомендуют людям с этим заболеванием почаще употреблять в пищу орехи, красное мясо, шоколад, бобовые и яйца. Разрешается пить кофе. Об этом рассказали в пресс-службе управления по Петербургу.

Зачастую гипотоники не принимают никаких лекарственных препаратов для повышения давления, так как с этим неплохо справляются некоторые продукты питания. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

Основной причиной гипотонии является нарушение работы сердечно-сосудистой системы. На низкое давление часто жалуются беременные, люди с обезвоживанием и длительным постельным режимом. Гипотония наблюдается у пациентов с большой потерей крови.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам о пользе шампиньонов.

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