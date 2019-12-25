Петербуржцам назвали ожидаемый рост реальной зарплаты в 2026 году

Вице-губернатор и руководитель администрации губернатора Петербурга Валерий Москаленко представил экономические итоги и прогнозы по доходам горожан. Он сообщил, что в настоящее время средняя номинальная заработная плата в Северной столице достигла отметки в 121 тысячу рублей. За прошлый год этот показатель вырос на 7 процентов.

При этом чиновник уточнил, что номинальная зарплата, учитывающая налоги, важна скорее для статистики. Для жителей города более показательным является рост реальной заработной платы, то есть номинала за вычетом инфляции. В 2025 году этот показатель составил 3 процента.

По прогнозу на 2026 год, рост реальных зарплат ожидается на уровне 3–4 процентов. Однако, как отметил Москаленко, увеличение будет происходить неравномерно. По каждой отрасли динамика будет своя. Лидерами по темпам роста выплат, по оценке вице-губернатора, останутся предприятия военно-промышленного комплекса, которых в городе много, а также фармацевтическая отрасль, IT-индустрия и телекоммуникации.

В остальных сферах ситуация будет зависеть от кадрового вопроса. Из-за сохраняющегося дефицита трудовых ресурсов работодателям придется предлагать более высокие зарплаты, чтобы удержать сотрудников и оставаться конкурентоспособными, даже если для такого повышения нет прямых экономических оснований.

