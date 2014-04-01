Петербуржцам назвали места для жарки шашлыков

В будущем концепцию размещения мест для отдыха собираются пересмотреть.

На сегодняшний день в Петербурге есть 43 зоны, в которых можно легально разводить костер и жарить шашлыки. Такие места называются "кострище", рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" начальник отдела лесного хозяйства комитета по благоустройству Елена Пескова.

Пескова призвал отдыхающих следить за костром и не высыпать угли на траву. При уходе необходимо убедиться, что костер потушен, а весь мусор убран. Неубранные окурки, спички тоже могут стать источником пожара.

Спецплощадка для мангала окружена минерализованной полосой.

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Фото: Piter.tv