Петербуржцам назвали максимальный размер выплат по больничному в 2023 году

Выплаты смогут получать и граждане, занятые по гражданско-правовым договорам.

Стала известна максимальная выплата петербуржцам по больничному в 2023 году. Об этом рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством петербургского отделения ФСС Алена Михеева в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам Михеевой, выплаты смогут получать не только граждане, занятые по трудовым договорам, но и граждане, занятые по гражданско-правовым договорам. Оплачивать такие взносы будет вторая сторона договора ГПХ, например, заказчик или издатель.

Важно отметить, что право на пособие у занятых по ГПХ граждан в 2023 году возникнет, если в 2022 году за данного гражданина были уплачены страховые взносы в сумме равной страховому году — это чуть более 4 800 рублей в год — заявила эксперт.

Пособия по временной нетрудоспособности в 2023 увеличат с 2 500 рублей в день до 2 736 рублей в день.

Фото: Piter.tv