Петербуржцам напомнили о запрете посещать кладбища в преддверии Дня Победы

Это запрещено также делать и 9 мая.

Петербуржцам напомнили о запрете на посещение кладбищ. Этого нельзя ни в коем случае делать 9 мая. Об этом сказал председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Исключением не станет посещение могил родственников, участвующих в Великой Отечественной войне. По словам Ржаненкова, все памятные места на кладбищах, обелиски приведены в порядок.

После окончания пандемии для горожан создадут условия, в которых можно будет почтить память воинам войны.

На данный момент ограничительная мера действует до 12 мая. Также есть вероятность, что ее продлят до конца мая.

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