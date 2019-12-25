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Петербуржцам напомнили о запрете посещать кладбища в преддверии Дня Победы
Сегодня, 20:42
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nadezhda_sib

Петербуржцам напомнили о запрете посещать кладбища в преддверии Дня Победы

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Это запрещено также делать и 9 мая.

Петербуржцам напомнили о запрете на посещение кладбищ. Этого нельзя ни в коем случае делать 9 мая. Об этом сказал председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Исключением не станет посещение могил родственников, участвующих в Великой Отечественной войне. По словам Ржаненкова, все памятные места на кладбищах, обелиски приведены в порядок. 

После окончания пандемии для горожан создадут условия, в которых можно будет почтить память воинам войны. 

На данный момент ограничительная мера действует до 12 мая. Также есть вероятность, что ее продлят до конца мая. 

Фото: pixabay.com 

Теги: кладбище, ограничительные меры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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