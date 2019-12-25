Петербуржцев осудили на 12 лет за умершую жертву квартирного ограбления

Хозяйку квартиры жестоко избили, прежде чем похитить ее деньги.

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил петербуржцев Николая Лаптева и Анастасию Малышеву к 9 и 3 годам в колонии строгого режима соответственно. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину и женщину признали виновными в квартирном грабеже и смерти ограбленного хозяина помещения.

В декабре прошлого года Малышева узнала от соседки о продаже ее квартиры на Дальневосточном продана за 3 млн рублей, и о том, что женщина хранит часть суммы в еще одной квартире на Наставников. Сговорившись с Лаптевым, злоумышленница решила похитить деньги соседки. Лаптев заявился в квартиру пострадавшей, представился сотрудником "Водоканала" и зашел внутрь под предлогом проверки счетчиков. В квартире мужчина напал на хозяйку, нанося удары тупым предметом по ее голове и ноге. Избитая женщина упала на пол в туалетной комнате, оказавшись прижатой ногами к горячей батарее. Лаптев не остановился и ввел женщине инъекцию метадона, влияющую на нервную систему, после чего бросил хозяйку в ванной и подпер закрытую дверь снаружи. Мужчина забрал найденные деньги и скрылся с места, впоследствии частью суммы он поделился с подельницей.

Как выяснилось позднее, хозяйка квартиры скончалась в больнице из-за сдавления обеих ног и острой почечной. Помимо сроков в колонии с фигурантов дела взыскали более 800 тысяч рублей в счет морального вреда.

Ранее мы рассказывали, как в Ленобласти угонщик жестоко расправился с владельцем авто.

Фото: Piter.TV