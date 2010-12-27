Петербуржец хотел взорвать воображаемую бомбу на Обводном канале

Теперь ему за это грозит уголовное дело.

В Петербурге на набережной Обводного канала полицейские задержали петербуржца, который хотел взорвать самодельную бомбу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник, 23 октября, на номер "112" поступил звонок с мобильного телефона. Звонивший сообщил, что он собрал бомбу у себя дома и вскоре он ее где-нибудь заложит. По номеру телефона удалось вычислить, что звонил 33-летний житель Санкт-Петербурга, проживающий на набережной Обводного канала. В его доме никаких опасных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Как уточнили в ГУ МВД России, подозреваемого задержали сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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