На Политрука Пасечника петербуржец вступил в интимную близость с 15-летней девочкой

В Московском районе взрослый мужчина развратил восьмиклассницу.

Днем 25 марта в Петербурге задержали молодого человека, которого подозревают в интимной связи с 15-летней школьницей. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону.



Полиция узнала о незаконных отношениях с юной девочки со взрослым мужчиной благодаря мачехе жертвы. Женщина обратилась к оперативникам Московского района за помощью. По ее сведениям, злоумышленник растлил падчерицу в квартире по улице Политрука Пасечника. При этом, он знал о том, что его любовница не достигла даже 16-ти летнего возраста. Также родительница подозревает, что гражданин "угощал" восьмиклассницу наркотиками.



Правоохранительные органы установили, что 20-летний петербуржец неоднократно приглашал пострадавшую к себе. Преступника удалось поймать. В отношении предполагаемого педофила возбуждено уголовное дело. Его временно отпустили под подписку о невыезде.

