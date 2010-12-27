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На Политрука Пасечника петербуржец вступил в интимную близость с 15-летней девочкой
Сегодня, 14:51
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lesjasap
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На Политрука Пасечника петербуржец вступил в интимную близость с 15-летней девочкой

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В Московском районе взрослый мужчина развратил восьмиклассницу.

Днем 25 марта в Петербурге задержали молодого человека, которого подозревают в интимной связи с 15-летней школьницей. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону.
 
Полиция узнала о незаконных отношениях с юной девочки со взрослым мужчиной благодаря мачехе жертвы. Женщина обратилась к оперативникам Московского района за помощью. По ее сведениям, злоумышленник растлил падчерицу в квартире по улице Политрука Пасечника. При этом, он знал о том, что его любовница не достигла даже 16-ти летнего возраста. Также родительница подозревает, что гражданин "угощал" восьмиклассницу наркотиками.
 
Правоохранительные органы установили, что 20-летний петербуржец неоднократно приглашал пострадавшую к себе. Преступника удалось поймать. В отношении предполагаемого педофила возбуждено уголовное дело. Его временно отпустили под подписку о невыезде.
 

Теги: московский район , педофилия , преступление , развращение , улица политрука пасечника
Категории: Новости СПб

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