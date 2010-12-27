Петербуржца задержали за попытку изнасилования 56-летнего баблиотекаря

Посетитель местной библиотеки приходил вовсе не за книжками: мужчина сделал попытку изнасиловать работающую там женщину.

26 сентября сотрудники полиции задержали местного жителя, который пытался изнасиловать женщину-библиотекаря. Инцидент произошел накануне в поселке Понтонный Колпинского района. 56-летняя петербурженка возвращалась поздно вечером домой, когда на нее напал мужчина. Жертве удалось отбиться от насильника и убежать.

Оперативники смогли найти подозреваемого в библиотеке, в которой работала женщина. Они задержали 47-летнего неудавшегося насильника. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера.