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Петербуржца задержали за попытку изнасилования 56-летнего баблиотекаря
Сегодня, 8:52
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lesjasap
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Петербуржца задержали за попытку изнасилования 56-летнего баблиотекаря

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Посетитель местной библиотеки приходил вовсе не за книжками: мужчина сделал попытку изнасиловать работающую там женщину.

26 сентября сотрудники полиции задержали местного жителя, который пытался изнасиловать женщину-библиотекаря. Инцидент произошел накануне в поселке Понтонный Колпинского района. 56-летняя петербурженка возвращалась поздно вечером домой, когда на нее напал мужчина. Жертве удалось отбиться от насильника и убежать. 
 
Оперативники смогли найти подозреваемого в библиотеке, в которой работала женщина. Они задержали 47-летнего неудавшегося насильника. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
Теги: изнасилование , колпинский район , понтонный
Категории: Новости СПб

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