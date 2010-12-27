Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Петербуржец решил покурить по дороге из Грузии: ему грозит штраф
Сегодня, 15:23
0
Asyaromanenkova
115

Петербуржец решил покурить по дороге из Грузии: ему грозит штраф

0
 
 

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который курил на борту самолета следовавшего из Батуми в Петербург.

В выходные правоохранительные органы в аэропорту "Пулково" задержали нарушителей административного кодекса. В линейный отдел воздушной гавани сообщили, что на боту самолета из Батуми курил пассажир. После его прибытия в Северную столицу мужчину задержали. Нарушитель оказался 32-летним петербуржцем.

В отношении хулигана составили протокол об административном правонарушении, передает пресс-служба УТ МВД России по СФЗО. Ему грозит штраф в размере до 1,5 тысяч рублей.

Также полиции в аэропорту пришлось задержать ее одну нарушительницу. 55-летняя жительница Петербурга перебрала с алкоголем и решила покурить прямо в ресторане аэропорта. В итоге женщина также получила протокол за курение в неустановленном месте. Также ей придется ответить за появление в общественном месте с состоянии алкогольного опьянения.

Показать на карте
Теги: аэропорт , курение , новости спб , присшествия , пулково , транспортная полиция
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5