В Мурино по горячим следам задержали угонщика дорогой иномарки

Мужчина успел удалить электронные блоки слежения и установить поддельные номера.

Вечером 13 июня полицейским удалось задержать по горячим следам угонщика дорогой иномарки. Сообщение о похищении автомобиля поступило в тот же день двумя часами ранее. Неизвестный угнал от дома на Кузнецовской улице автомобиль марки Skoda Rapid. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка приступили к поиску автомобиля. Через два часа его удалось найти в городе Мурино. В этот момент грабитель находился в салоне угнанной машины.

За это время он успел разобрать "торпеду" и блок предохранителей. Кроме того, он удалил электронные блоки слежения и реле. На машине были установлены поддельные номера.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Ведется расследование. Устанавливается причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

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Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург