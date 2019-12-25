Петербуржца, заявившего о "харакири" своей подруги, задержали по подозрению в убийстве

Пьяный мужчина заявил, что его знакомая сама ударила себя ножом в живот.

Утром 26 декабря в полицию Петербурга обратился 58-летний местный житель. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, мужчина заявил, что в его квартире на Будапештской улице знакомая женщина трижды ударила себя ножом в живот.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире дома №43 корпус 3 труп 52-летней женщины с ножевым ранением. Мужчину-заявителя в состоянии алкогольного опьянения задержали и доставили в полицейский отдел в качестве подозреваемого: в его версию о "харакири" подруги полиция мало поверила. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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