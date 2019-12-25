  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд Петербурга восстановил в должности уволенного гендиректора
Сегодня, 9:51
188
nadezhda_sib

Суд Петербурга восстановил в должности уволенного гендиректора

0 0

Договор с гендиректором был расторгнут якобы по соглашению сторон.

Смольнинский районный суд помог генеральному директору ООО Альфа-Дом" восстановиться в должности. Суд признал, что увольнение мужчины было незаконным, сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

Местный житель подал иск в суд вместе с прокурором. Полномочия истца в организации были прекращены в 2019-м году на основании приказа о расторжении трудового договора по соглашению сторон и протокола внеочередного общего собрания участников общества. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал протокол недействительным. 

Прокуратура встала на сторону бывшего гендиректора. Кроме того, работодатель не предоставил соглашение о расторжении трудового договора между сторонами. 

Суд постановил восстановить истца на работе, а также взыскать денежные средства за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

Фото: Piter.TV

Теги: гендиректор, суд, увольнение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии