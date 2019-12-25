Суд Петербурга восстановил в должности уволенного гендиректора

Договор с гендиректором был расторгнут якобы по соглашению сторон.

Смольнинский районный суд помог генеральному директору ООО Альфа-Дом" восстановиться в должности. Суд признал, что увольнение мужчины было незаконным, сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

Местный житель подал иск в суд вместе с прокурором. Полномочия истца в организации были прекращены в 2019-м году на основании приказа о расторжении трудового договора по соглашению сторон и протокола внеочередного общего собрания участников общества. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал протокол недействительным.

Прокуратура встала на сторону бывшего гендиректора. Кроме того, работодатель не предоставил соглашение о расторжении трудового договора между сторонами.

Суд постановил восстановить истца на работе, а также взыскать денежные средства за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Фото: Piter.TV