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На Васильевском острове петербуржца ударило током
Сегодня, 17:34
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Rybka123
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На Васильевском острове петербуржца ударило током

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Мужчина получил термический ожог.

Житель Васильевского острова получил удар током в трансформаторной будке своего дома. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, инцидент произошел 23 августа по адресу Вадима Шефнера, 14. Мужчина зачем-то залез в трансформаторную будку, и его ударило током. В результате пострадавший получил термический ожогом спины и был доставлен в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Мужчину поместили в кардиореанимацию, в связи с нарушением сердечного ритма.

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Фото: pixabay.com

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Теги: васильевский остров , удар током
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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