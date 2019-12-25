Следователи отпустили подозреваемого в убийстве биолога Каганского

Связь между задержанным и смертью ученого установить не удалось

В Петербурге продолжается расследование уголовного дела по факту смерти ученого-биолога Александра Каганского. Как выяснилось, 45-летний мужчина, которого раньше задержали по подозрению в совершении преступления, к убийству не причастен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК РФ по Петербургу.

Следователи допросили знакомых и родственников погибшего, а также назначили различные экспертизы. По предварительным данным, смерть Каганского наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты. Его тело нашли у одного из домов на улице Замшина 19-го декабря 2020-го года.

Рассматриваются различные версии обстоятельств произошедшего, в том числе версия суицида.

Фото: dvfu.ru