Жителя Петербурга пырнули ножом возле "Пятерочки"

Мужчина получил колото-резаную травму брюшной полости.

В среду, 23 января, около 15 часов на 46-летнего петербуржца напали двое неизвестных возле "Пятерочки". Незнакомцы пырнули мужчину ножом и скрылись с места преступления. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевшего доставили в городскую больницу №15 в удовлетворительном состоянии. Медики диагностировали у пациента проникающее ранение передней брюшной стенки.

Мужчина смог описать одного из нападающих. На вид ему около 24 лет, он был одет в красный пуховик и темные кроссовки. По словам потерпевшего, двое незнакомцев были пьяны.

Сейчас полиция ведет расследование. Преступников ищут.

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