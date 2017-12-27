Петербуржца отравила на исправительные работы за воровство ликера

В суде Петербурга приговорили к исправительным работам на десять месяцев из-за того, что он украл из магазина шесть бутылок ликера "Бейлис". На заседании мужчина признал свою вину.

Приморский районный суд Петербурга признал виновным местного жителя Андрея Забелина в грабеже. В сентябре прошлого года мужчина в магазине "Перекресток" на Богатырском проспекте решил своровать бутылки алкоголя. С прилавка он взял три бутылки сливочного ликера "Бэйлис". Каждая бутылка стоила 613 рублей, то есть всего он утащил их магазина товаров на 1840 рублей. Ликер он спрятал под курткой и беспрепятственно вышел из магазина.

Но вскоре он решил повторить свой успех. Вернувшись он снова взял три бутылки ликера и направился к выходу. Вот только на этот раз его остановили охранники. Но Забелин не думал сдаваться и убежал из магазина.

Однако мужчину все-таки поймали. На заседании суда он согласился с предъявленными обвинениями. Его приговорили к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в счет государства.