Петербуржца отправили на 11 лет в колонию за убитого знакомого

Мужчина до смерти избил приятеля.

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор 36-летнему Сергею Шостаку. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Установлено, что в декабре прошлого года Шостак до смерти избил своего 64-летнего знакомого из личных неприязненных отношений. От множественных ударов по голове мужчина скончался прямо в квартире. За содеянное злоумышленник проведет 11 лет в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее петербургского бизнесмена осудили за организацию убийства из ревности.

Фото: Piter.TV