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Петербуржца отправили на 11 лет в колонию за убитого знакомого
Сегодня, 16:50
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himif

Петербуржца отправили на 11 лет в колонию за убитого знакомого

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Мужчина до смерти избил приятеля.

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор 36-летнему Сергею Шостаку. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Установлено, что в декабре прошлого года Шостак до смерти избил своего 64-летнего знакомого из личных неприязненных отношений. От множественных ударов по голове мужчина скончался прямо в квартире. За содеянное злоумышленник проведет 11 лет в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее петербургского бизнесмена осудили за организацию убийства из ревности.

Фото: Piter.TV

Теги: колония, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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