Петербуржца осудили за серийную кражу велосипедов

Невский суд признал вину вора-рецидивиста, специализирующегося на велосипедах.

В Невском районном суде осудили петербуржца Алексея Уланова, которого подозревали в пяти случаях кражи велосипедов.

Стороне обвинения удалось доказать причастность мужчины к серийным ограблениям транспортных средств. Выяснилось, что в течение двух месяцев после условно-досрочного освобождения, преступник занимался “изъятием” у населения велосипедов, портативных аккумуляторов к телефонам.

Прокуратура смогла установить, что от рук Уланова пострадали жители улиц Кибальчича, Запорожской, Бабушкина, 2-го Рабфаковского переулка. Все награбленное имущество он продал. Вор сознался в “ошибках” и заявил, что совершил кражи от “несложившейся жизни и отсутствия работы”.

Отметим, что злоумышленник неоднократно привлекался за подобные нарушения закона, поэтому решением судьи ему придется провести в тюрьме особого режима 3 года и 3 месяца. Также удовлетворены иски жертв.