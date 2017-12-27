Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Петербуржца осудили за серийную кражу велосипедов
Вчера, 14:30
0
lesjasap
473

Петербуржца осудили за серийную кражу велосипедов

0
 
 

Невский суд признал вину вора-рецидивиста, специализирующегося на велосипедах.

В Невском районном суде осудили петербуржца Алексея Уланова, которого подозревали в пяти случаях кражи велосипедов. 
 
Стороне обвинения удалось доказать причастность мужчины к серийным ограблениям транспортных средств. Выяснилось, что в течение двух месяцев после условно-досрочного освобождения, преступник занимался “изъятием” у населения велосипедов, портативных аккумуляторов к телефонам. 
 
Прокуратура смогла установить, что от рук Уланова пострадали жители улиц Кибальчича, Запорожской, Бабушкина, 2-го Рабфаковского переулка. Все награбленное имущество он продал. Вор сознался в “ошибках” и заявил, что совершил кражи от “несложившейся жизни и отсутствия работы”. 
 
Отметим, что злоумышленник неоднократно привлекался за подобные нарушения закона, поэтому решением судьи ему придется провести в тюрьме особого режима 3 года и 3 месяца. Также удовлетворены иски жертв.
Теги: велосипеды , кража , невский районный суд , серия
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5