В Петербурге осудили мужчину за кровавую расправу над возлюбленным дочери

Пострадавший получил ножевые ранения разных частей тела.

В Петербурге огласили приговор в отношении мужчины, который изрезал ножом сожителя своей дочери. Как стало известно Piter.TV, ему назначили наказание в виде пяти лет в колонии общего режима.

Убийство произошло 6 марта этого года в коммуналке на улице Воскова. По версии следствия, в шесть часов утра мужчина повздорил с сожителем дочери и набросился на него с ножом, устроив кровавую расправу. Пострадавший получил ранения разных частей тела.

Прокуратура Петроградского района поддержала обвинение по уголовному делу. Суд признал петербуржца виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее пьяный житель Ленобласти задушил ногами знакомого во время застолья.

Фото: Piter.TV