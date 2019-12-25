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В Петербурге осудили мужчину за кровавую расправу над возлюбленным дочери
Сегодня, 14:08
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге осудили мужчину за кровавую расправу над возлюбленным дочери

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Пострадавший получил ножевые ранения разных частей тела.

В Петербурге огласили приговор в отношении мужчины, который изрезал ножом сожителя своей дочери. Как стало известно Piter.TV, ему назначили наказание в виде пяти лет в колонии общего режима.

Убийство произошло 6 марта этого года в коммуналке на улице Воскова. По версии следствия, в шесть часов утра мужчина повздорил с сожителем дочери и набросился на него с ножом, устроив кровавую расправу. Пострадавший получил ранения разных частей тела.

Прокуратура Петроградского района поддержала обвинение по уголовному делу. Суд признал петербуржца виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее пьяный житель Ленобласти задушил ногами знакомого во время застолья.

Фото: Piter.TV

Теги: суд, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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