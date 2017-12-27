Петербуржца оштрафовали за призыв резать священников

Мужчина опубликовал в социальных сетях двусмысленную картинку.

Петербургский суд огласил приговор в отношении Леонарда Конвишера, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды". Об этом сообщила 9 января объединенная пресс-служба судов города.

Ранее, подсудимый, по мнению суда, с умыслом возбуждения вражды, а также с целью унизить группу лиц по признакам отношения к религии, опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" в открытой группе "АНТИ ЭНТЕО/АНТИ "БОЖЬЯ ВОЛЯ (18+)" пост с надписью "Время жечь мосты". Также к тексту прилагалось изображение с признаками возбуждения вражды.

На картинке был изображён католический священник с православным крестом на груди. Над ним был силуэт человека с ножом. У него был перевернутый крест на груди и число 666. Оба силуэта находились в кольце, на котором были написаны символы. Предположительно, напоминающие еврейские буквы.

Конвишер полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей в пользу государства.