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Суд Петербурга изучит дело о краже 12 миллионов рублей с помощью газового баллончика
Сегодня, 10:18
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lesjasap
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Суд Петербурга изучит дело о краже 12 миллионов рублей с помощью газового баллончика

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В суде рассмотрят дело о разбойном нападении и краже 12 миллионов рублей.

В Петербургском суде рассмотрят дело по факту похищения 12 миллионов рублей. Преступник отобрал деньги у жертвы при помощи газового баллончика.
 
В нападении на пострадавшего обвиняется 45-летний мужчина. По данным следствия, подозреваемый знал о передвижении петербуржца с крупной суммой денег. Вместе с напарником злоумышленник подкараулил, когда “объект” заберет из банковской ячейки средства, а после напали на него. В ходе ограбления преступникам пришлось распылить содержимое газового баллончика в глаза жертве. Инцидент произошел в ноябре 2016 года. 
 
В настоящее время один из соучастников опознан. Дело направлено на рассмотрение в суд. Подозреваемый находится под арестом. 
Теги: газовый баллончик , ограбление , рассмотрение дела , суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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