Суд Петербурга изучит дело о краже 12 миллионов рублей с помощью газового баллончика

В суде рассмотрят дело о разбойном нападении и краже 12 миллионов рублей.

В Петербургском суде рассмотрят дело по факту похищения 12 миллионов рублей. Преступник отобрал деньги у жертвы при помощи газового баллончика.

В нападении на пострадавшего обвиняется 45-летний мужчина. По данным следствия, подозреваемый знал о передвижении петербуржца с крупной суммой денег. Вместе с напарником злоумышленник подкараулил, когда “объект” заберет из банковской ячейки средства, а после напали на него. В ходе ограбления преступникам пришлось распылить содержимое газового баллончика в глаза жертве. Инцидент произошел в ноябре 2016 года.

В настоящее время один из соучастников опознан. Дело направлено на рассмотрение в суд. Подозреваемый находится под арестом.