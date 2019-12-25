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Петербуржца наказали за призывы к насилию в нацистском паблике
Сегодня, 16:28
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Петербуржца наказали за призывы к насилию в нацистском паблике

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Подсудимый полностью признал свою вину.

Петербуржцу запретили пользоваться Интернетом почти на 3 года за то, что он оставлял агрессивные комментарии в группе "Нацистское сообщество". Кроме того, суд назначил ему 3 года лишения свободы условно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как установил суд, Роман Иванов в мае 2022 года публиковал в соцсети сообщения с призывами к насилию в отношении людей определенных национальностей. Мужчина признал свою вину.

Помимо условного срока и запрета на Интернет Иванову нельзя будет участвовать в работе общественных организаций.

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Фото: Pexels 

Теги: насилие, соцсети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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