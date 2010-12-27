Петербуржец отдал 12 тысяч рублей за лечение избитой супруги

Прокуратура города взыскала с петербуржца деньги за лечение избитой им супруги.

Представители Прокуратуры Петербурга рассказали о том, что мужчину, избившего жену, заставили оплатить лечение пострадавшей.

Напомним, что инцидент произошел еще в сентябре 2017 года. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело, которое позже было прекращено. Представители следствия отметили, что жертва нападения некоторое время находилась в Александровской больнице из-за полученных травм.

Агрессивного супруга обязали заплатить врачам 12 тысяч рублей за оказание медицинской помощи пациентке. Ранее эти средства произвел Фонд обязательного медстрахования по региону.