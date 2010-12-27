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Петербуржец отдал 12 тысяч рублей за лечение избитой супруги
Сегодня, 15:10
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lesjasap
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Петербуржец отдал 12 тысяч рублей за лечение избитой супруги

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Прокуратура города взыскала с петербуржца деньги за лечение избитой им супруги.

Представители Прокуратуры Петербурга рассказали о том, что мужчину, избившего  жену, заставили оплатить лечение пострадавшей.
 
Напомним, что инцидент произошел еще в сентябре 2017 года. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело, которое позже было прекращено. Представители следствия отметили, что жертва нападения некоторое время находилась в Александровской больнице из-за полученных травм.
 
Агрессивного супруга обязали заплатить врачам 12 тысяч рублей за оказание медицинской помощи пациентке. Ранее эти средства произвел Фонд обязательного медстрахования по региону. 
Теги: александровская больница , жена , избиение , медицинское страхование , прокуратура
Категории: Новости СПб

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