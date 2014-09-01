Пловца заметили очевидцы между Литейным и Троицким мостами.

В Петербурге госпитализировали мужчину после заплыва в Неве. Об этом 30 сентября Piter.tv рассказал источник в экстренных службах.

Пловца заметили очевидцы между Литейным и Троицким мостами и вызвали экстренные службы. За мужчиной прибыл спасательный катер, после чего его доставили на берег. Затем пловца с переохлаждением отвезли в Мариинскую больницу. Отмечается, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее мы писали, что в Неву с моста Александра Невского прыгнула женщина.

Фото: Piter.tv