  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржца госпитализировали после того, как его ударил охранник бизнес-центра на Обводном канале
Сегодня, 8:40
92
nadezhda_sib

Петербуржца госпитализировали после того, как его ударил охранник бизнес-центра на Обводном канале

0 0

Были ли знакомы участники конфликта ранее — пока неизвестно.

Конфликт с охранником бизнес-центра на набережной Обводного канала закончился госпитализацией. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Вечером 19-го августа из Мариинской больницы поступила телефонограмма о том, что гражданина 1982-го года рождения госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. 

На место происшествия прибыла полиция и задержала охранника бизнес-центра. 51-летний мужчина во время ссоры ударил потерпевшего, он упал и ударился головой об асфальт. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовой аварии с автомобилем ДПС на КАД пострадала девушка. 

Фото: Википедия

Теги: госпитализация, охранник, полиция, ссора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии