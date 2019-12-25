Петербуржца госпитализировали после того, как его ударил охранник бизнес-центра на Обводном канале

Были ли знакомы участники конфликта ранее — пока неизвестно.

Конфликт с охранником бизнес-центра на набережной Обводного канала закончился госпитализацией. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Вечером 19-го августа из Мариинской больницы поступила телефонограмма о том, что гражданина 1982-го года рождения госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.

На место происшествия прибыла полиция и задержала охранника бизнес-центра. 51-летний мужчина во время ссоры ударил потерпевшего, он упал и ударился головой об асфальт.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовой аварии с автомобилем ДПС на КАД пострадала девушка.

Фото: Википедия