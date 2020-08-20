В массовой аварии с автомобилем ДПС на КАД пострадала женщина

На трассе произошли две последовательных аварии.

Вечером 19-го августа во Всеволожском районе на КАД случилось массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, около 22:10 на трассе произошло две последовательных аварии. Сначала столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, а затем – четыре автомобиля, в том числе патрульный автомобиль ДПС.

В результате столкновения пострадала девушка-пассажир 2000-го года рождения, она получила травмы средней степени тяжести.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Металлистов произошло ДТП с участием троллейбуса и такси.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK