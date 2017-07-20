В суд отправили дело петербуржца, предположительно ударившего полицейского на митинге

Следственный комитет закончил расследование дела 32-летнего петербуржца, который предположительно ударил полицейского кулаком в спину во время митинга на Марсовом поле 12 июня.

В Петербурге завершилось расследование дела о применении насилия в отношении представителя власти во время антикоррупционного митинга на Марсовом поле 12 июня. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего петербуржца. Его подозревают в том, что он ударил полицейского кулаком по спине.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. По делу утвердили обвинение. Материалы дела направили в суд для более подробного рассмотрения.

Антикоррупционные митинги прошли 12 июня во многих городах России. Активисты считают, что в Петербурге акцию посетило около 15 тысяч человек. По данным полиции посетителей было 3,5 тысяч человек. Во время митинга было много задержаний, позже состоялись суды, на которых участников оштрафовали и арестовали.