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Вчера, 15:15
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Петербургский дизайнер Мадина Абидова открыла выставку графических работ

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Известный далеко за пределами Родины петербургский дизайнер Мадина Абидова открыла свою выставку в Петербурге.

В галерее Fossart открылась выставка современного автора Мадины Абидовой. Здесь представлены архетипы женских образов через призму современной моды. Коллекция под названием SUITS была создана в 2000-м году. Всего 100 работ, но в связи с камерностью помещения галереи FОSSART здесь представлено только 20 экспонатов.

 


 

Как говорит сама автор - Каждая работа – отдельная тема для новой коллекции одежды.  Где то, дерзкие и экстравагантные, где-то женственные и нежные образы. Мадина отмечает, - какой бы ни был образ - женщина всегда должна оставаться собой.



Творчество художника Мадины Абидовой признано взыскательными коллекционерами современного искусства. Работы находится в частных коллекциях Америки, Европы и России. В планах дизайнера на текущий год – производство новой лимитированной коллекции одежды. А выставка  графических работ  продлится до 20 февраля.

 

Видео и фото - PiterTV
Вера Иптышева

Теги: мадина , мадина абидова , мода
Категории: Новости СПб

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